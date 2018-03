Heemkundige Antoon Vandromme overleden 26 maart 2018

02u35 0

Afgelopen vrijdag 23 maart is bekend Izegemnaar Antoon Vandromme overleden in WZC Maria Rustoord. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 95 jaar. De voormalige onderwijzer was een begenadigd schrijver en kunstenaar en was medestichter van heemkundige kring Ten Mandere. Hij maakte onder meer het naslagwerk 'Izegem Vroeger en Nu'. "Hij was hoofdredacteur tot eind 1985 en ondervoorzitter tot 2010. Zelfs nu was hij nog artikels aan het schrijven ", zegt Bart Blomme van Ten Mandere. "Naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag hebben we in 2007 nog een greep uit zijn werk tentoon gesteld in het gemeentehuis. Ontelbaar veel mensen heeft Antoon geholpen bij hun historisch onderzoek. Antoon Vandromme is iemand die we nooit zullen vergeten." De begrafenisplechtigheid vindt plaats in de kerk van Sint-Tillo op vrijdag 30 maart om 10.30 uur. Een laatste groet kan gebracht worden in uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat. (VDI/SVR)