Heemkring huldigt Daniël Clement 16 maart 2018

Daniël Clement is onlangs door heemkring Ten Mandere gehuldigd. De in 1980 overleden componist kreeg postuum een kwartierstaat, die door zijn familie in ontvangst werd genomen. Zij gaven eerder al een doos met originele handgeschreven partituren van zijn hand aan de heemkring en daaruit werd een huldeconcert samengesteld. Leraar muziekesthetica Hendrik Willaert en Bertrand Nolf kwamen ook vertellen over het leven van de componist.





(VDI)