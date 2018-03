Handelaars houden lifestylebeurs 09 maart 2018

02u36 0

Dertig handelaars organiseren vandaag met de steun van Unizo een nieuwe editie van lifestylebeurs Puur Izegem. Dit keer gebeurt dat onder de noemer Style Meets Taste in het nieuwe gebouw van mobilhomebedrijf Campirama in de nieuwe autohandelszone in de Minervastraat. Op de lifestylebeurs hebben dertig handelaars een standje en er is een modeshow van kleding- en accessoirezaken. Daarnaast is er ook een non-foodgedeelte met interieur en reizen en een food-gedeelte. In die laatste sectie krijgen mensen een verwenkaart waarmee ze zich bij de negen standhouders kunnen smullen. Dit keer zijn er veertien nieuwe standhouders ten opzichte van de vorige editie. Hanne Troonbeeckx komt er haar boek signeren op de stand van Deciniatuur en er is ook een tombola waarbij je een reischeque kan winnen. De deuren openen om 18 uur, de modeshow start om 20 uur. Kaarten kosten 25 euro en zijn te verkrijgen bij de handelaars of op www.puurizegem.be. (VDI)