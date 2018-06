Halve eeuw Batjes schot in de roos 18 juni 2018

De vijftigste editie van de Izegemse Batjes zit erop. De jaarlijkse hoogdag van de middenstand werd voor het eerst in stijl afgetrapt met het Latijns-Amerikaans openingsfeest 'Buenas Batjes', terwijl de organisatie ook inzette op extra straatanimatie. Dat vertaalde zich op zaterdag niet zozeer in meer bezoekers, maar toch spreekt Unizovoorzitter Jef Maeseele van een succes. "Het openingsfeest was een schot in de roos. De sfeer zat meteen goed en de mooie toegangspoort heeft veel nieuwsgierigen gelokt. Petje af voor wat de jonge garde vrijdagavond in de Ketelstraat uit de grond gestampt heeft. Voortdurend krijg ik de vraag of er volgend jaar een nieuwe editie komt, wat toch ook iets wil zeggen."





Op zaterdagnamiddag werd het geen overrompeling, maar dat laat Maeseele niet aan zijn hart komen. "Het was ideaal batjesweer en het was aangenaam wandelen in de centrumstraten. Bovendien vertellen de winkeliers me dat de verkoop als een trein liep en daar is het ons toch om te doen."





Ook het vijfde jaarlijkse Vlaams kampioenschap voor straatmuzikanten op het Bad Zwischenahnplein nam dit jaar met een indrukwekkende 56 inschrijvingen een hoge vlucht. "Onze jury stond voor een aartsmoeilijke opdracht. De trofee ging uiteindelijk naar het prettig gestoorde cabarettrio BlafWaf uit Dilbeek." (SVR)