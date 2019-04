Gwen en Geoffrey openen dagcafé Comodo op de Grote Markt VDI

03 april 2019

16u18

Bron: VDI 0 Izegem Gwen Verstraete en haar man Geoffrey Lemiengre hebben op de Grote Markt het dagcafé Comodo geopend. Daar zat tot eind vorig jaar nog café Mozart. Tot voor kort baatte het koppel café De Gilde in Meulebeke uit, maar omdat het complex sloot, moesten ze op zoek naar een andere uitdaging.

Helemaal nieuw is Izegem niet voor Gwen. Ze heeft er even café De Mol uitgebaat en leerde er ook haar man Geoffrey kennen. “Daarnaast hebben mijn ouders lange tijd café gehad en hebben we ook een tijdje het café bij sportcomplex Ghistelehof in Gistel uitgebaat”, vertelt Geoffrey. “We willen van café Comodo een gezellig dagcafé maken, dat open is van 9 tot 19 uur. Zaterdag, op de wekelijkse marktdag, openen we al om 7 uur de deuren. Mensen kunnen hier terecht voor een kopje koffie, streekbiertje of wat tapas en warme hapjes. We hebben het interieur aangepakt, zodat het nu een gezellige warmte uitstraalt. De naam van het café omvat dat ook. Comodo is namelijk Italiaans voor sfeervol en rustgevend.”

Later dit jaar krijgt het café een veranda, waardoor het er ook bij minder goed weer aangenaam vertoeven zal zijn.