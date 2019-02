Groen wil kurk in plaats van rubber op kunstgrasvelden VDI

22 februari 2019

13u30

Bron: VDI 0 Izegem Nu de stad er begin 2020 twee kunstgrasvelden bij krijgt pleit oppositiepartij Groen er voor om daarbij kurk als ondergrond te gebruiken.

”De rubberen korrels die standaard gebruikt worden in dit soort grasvelden zijn doorgaans afkomstig van autobanden”, licht Balder Clarys toe. “Na een tiental jaar zijn deze echter opgebruikt en dringt vervanging zich op. Dan moet dat rubber alsnog verwerkt worden, wat uitstoot en milieuverontreiniging met zich mee brengt. Dit kan duurzamer. Rubberkorrels bevatten bovendien zink, lood en benzeen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (zogenaamde PAK’s –nvdr.), stoffen die bewezen kankerverwekkend zin. Daarnaast creëert zo’n veld ook een hitte-eiland. We stellen daarom voor om met kurk te werken. Het is organisch, er zijn geen zware metalen aanwezig en het hitte-effect speelt niet.”

Sportschepen Lothar Feys (N-VA) vindt dat er zowel voor- als nadelen aan rubber en kurk zijn. “We gaan beide eens goed tegen elkaar afwegen”, zegt hij. “Maar de Europese Commissie oordeelde eerder al dat er geen gezondheidsrisico is omdat de hoeveelheid stoffen die vrijkomen minimaal zijn. Een kurkveld is ook iets intensiever om te onderhouden en de irrigatiekanaaltjes bevriezen vlugger, waardoor het makkelijker onbespeelbaar is. Onze keuze voor het materiaal volgt later. Sportintercommunale Farys, die ons sportpatrimonium beheert, laat ons daar in vrij.”

De nieuwe kunstgrasvelden komen respectievelijk aan de Merelstraat op het terrein van voetbalclub VV Emelgem-Kachtem en op oefenterrein 4 van de sportsite Krekel-Zuid.