Groen wil Izegem pleegzorggemeente maken 26 juli 2018

02u42 0 Izegem Groen-raadslid Simon Vanderschaeve wil van Izegem een pleegzorggemeente maken.

"De laatste tijd horen we vaak berichten over het schrijnend tekort aan opvangmogelijkheden binnen de bijzondere jeugdzorg", zegt hij. " Wanneer ouders (tijdelijk) niet kunnen instaan voor de zorg van hun kinderen, is pleegzorg één van de mogelijke pistes. Helaas zijn de kandidaat-gezinnen schaars en is de wachtlijst lang. Pleegzorg Vlaanderen heeft zelf een bundel opgesteld met tal van maatregelen die een gemeente kan treffen om pleegzorg te helpen bij het vinden van nieuwe pleeggezinnen. We denken aan een ruimte beschikbaar stellen voor begeleide huisbezoeken en het invoeren van een pleegzorgpremie. Daarom vraag ik de stad om zich te engageren als pleegzorggemeente." OCMW-voorzitter Frank Duhamel (sp.a) vindt het een goed voorstel: "Alleen vrees ik dat we er niet de nodige mensen of financiële middelen voor hebben. Als we als gemeente iets kunnen doen, zal ik niet nalaten dat na te streven, maar we hebben nu eenmaal niet hetzelfde budget als de centrumsteden. " (VDI)