Groen wil in de zomer autovrije Grote Markt met speelruimte

20 maart 2019

10u36

Oppositiepartij Groen stelt voor om de Grote Markt in de zomermaanden autovrij te maken en ze dan om te bouwen tot leef- en speelplein.

”We stellen vast dat onze Grote Markt heel veel volk trekt bij activiteiten”, vindt Groen-raadslid Veerle Renier. “Op die momenten is ze ook autovrij en heeft beleving de bovenhand. Denk maar aan de wekelijkse zaterdagmarkt, de Batjes, de kermis, enz…We zouden die lijn graag naar de zomervakantie doortrekken en er dan een leef- en speelplein van maken. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven op de speelaccommodatie. Horeca-uitbaters kunnen hun terras voor de belangrijke zomermaanden uitbreiden. De perfecte combinatie voor wie wil genieten van vakantie in eigen stad. Je kinderen kunnen ravotten zonder dat je telkens over je schouders moet kijken of het wel veilig is. Zelf kan je genieten van je drankje dat deze keer niet overtrokken is met een walm van uitlaatgassen. Uiteraard houden we bij de inrichting van de speelaccommodatie rekening met onze wekelijks markt die hier doorgaat. We trekken wel duidelijk de kaart van een speelplein met dito inrichting.”

Jeugdschepen Lothar Feys is de kwestie niet ongenegen. “Een combinatie van terrasjes en spelen, daar hou ik wel van”, zegt hij. “Al denk ik dat het best nog wel mee valt met die uitlaatgassen. Ik heb er enkele jaren café gehouden en ik denk toch nog dat ik er behoorlijk uit zie. We hebben in het verleden reeds twee keer een zomerspeelpleintje op de Grote Markt gemaakt en zijn dat opnieuw van plan. Alleen gaan we nu voor robuuste speelcontainers, zodat de toestellen beter bestand zijn tegen feestvierders die in de late uurtjes de lokale horeca bezoeken. De Grote Markt helemaal autovrij maken is moeilijker. We moeten daarvoor in dialoog met de handelaars gaan en die willen natuurlijk parking voor hun klanten.”

Kurt Grymonprez (StiP) ziet dan weer heel in een kleinere formule. “Waarom geen autovrije Grote Markt op zondag tijdens de zomervakantie? Dan zijn de meeste handelszaken vrij en kunnen kinderen volop ravotten.” Schepen Feys: “Dat stond reeds in ons partijprogramma en gaan we zeker verder onderzoeken.

Vlaams Belang wil de wagen niet weg van de Grote Markt. “Waarom geen speelstraat in de Marktstraat of de centrumbrug, nu we toch bezig zijn?”, schertste Rik Baert.