Groen wil herbruikbare bekers verplicht maken VDI

20 februari 2019

14u59

Bron: VDI 0 Izegem Groen pleit er voor om herbruikbare bekers op evenementen in stedelijke zalen en op Izegemse bodem verplicht te maken.

“Wegwerpbekers zorgen voor enorme bergen afval”, vindt raadslid Veerle Renier. “Vorig jaar werd op de Gentse Feesten vastgesteld dat mede door de invoering van herbruikbare bekers er 27 procent minder afval was. We kunnen hier als stad verder in gaan en een duidelijke keuze voor ons klimaat maken. De verplichting zou enkel gelden als organisatoren niet met glazen werken.”

Dialoog

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) is het idee genegen, maar wil organisatoren niet een nog strakkere timing opleggen. “Op 1 januari 2020 gaat de overheid immers al een wet invoeren die wegwerpbekers verbiedt”, zegt hij. “We willen organisatoren dan ook een niet nog strakkere timing opleggen en gaan daarom dit voorstel nu nog niet goedkeuren. We willen daar op termijn wel werk van maken en in dialoog met organisatoren en drankleveranciers treden.”

“Ook biologisch afbreekbare bekers zijn overigens een optie. De kostprijs in vergelijking met herbruikbare bekers is te verwaarlozen. Dat nu al afdwingen vind ik te kort door de bocht, maar op termijn moet dat zeker werkbaar zijn.. We streven ook eerder naar een verbod in plaats van een verplichting voor die andere bekers.” Groen is niet tegen biologisch afbreekbare bekers. “Maar dan moet de stad er op toezien dat ze toch niet bij het restafval terecht komen of deze maatregel heeft geen nut”, waarschuwt Veerle Renier. “Graag hadden we dit tegen de zomer gerealiseerd zien.”