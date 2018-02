Groen reikt twee Groene Pluimen uit 05 februari 2018

02u26 0

Groen Izegem heeft dit jaar uitzonderlijk twee Groene Pluimen uitgereikt.





Zowel Koninklijke Harmonie Leo XIII als armoedevereniging 't Kringske werden gehuldigd naar aanleiding van hun gezamenlijke voorstelling 'Armoede, spelend en bewegend bekeken'. Die werd gemaakt in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede.





"Armoede is een sluipend gif waar we krachtig moeten tegen strijden. Ons respect voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor de medemens is dan ook oneindig groot", zegt Balder Clarys van Groen.





De partij reikt de prijs elk jaar uit aan een Izegemse vereniging, persoon of initiatief die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij. (SVR)