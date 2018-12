Groen neemt afscheid van gemeenteraadslid Filip VDI

16 december 2018

16u22

Dinsdagavond staat de laatste gemeenteraad voor Groen-politicus Filip Lombaert op de agenda. Na achttien jaar ononderbroken aanwezigheid in de gemeenteraad wordt het zijn laatste politieke wapenfeit. De andere leden van het Groen-bestuur bedankten hem met een fietstochtje langs de plaatsen die een belangrijke rol in zijn politieke carrière speelden.

“Filip was jarenlang het boegbeeld, de trekker en het gezicht van onze partij”, vat Veerle Renier het samen. “Hij stond mee aan de wieg van Groen in Izegem en dat toen het nog Agalev was. Een legislatuur mocht hij samen met ‘compagnon de route’ Carine Duyck zetelen en ook de voorbije drie jaar kreeg hij gezelschap, maar dan van Simon Vanderschaeve.” Zijn exit uit de raad is een bewuste keuze. “Je moet op tijd plaatsmaken voor nieuwe mensen. Ik heb mijn deel gedaan”, laat hij weten. Vanaf januari zetelen Veerle Renier en Balder Clarys voor Groen in de gemeenteraad.