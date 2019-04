Groen Izegem wordt... Hroen Izegem VDI

01 april 2019

16u06

Bron: VDI 0 Izegem Het bleef vandaag in onze regio relatief kalm op vlak van aprilgrappen, maar Groen Izegem redt de dag. De partij doopt zijn eigen afdeling om in …Hroen Izegem, waarbij de West-Vlaamse tongval dus welig mag tieren.

“Hroen Izegem kiest voor een nieuw logo dat hun West-Vlaamse eigenheid in de verf zal zetten”, laat de partij op zijn website weten. “Hroen Izegem wil zich al een tijdje profileren als typisch West-Vlaamse ‘H’roene partij. Uiteraard deelt de partij dezelfde waarden en standpunten als hun nationale partij Groen, maar de leden willen hun Izegemse verhaal kwijt via hun eigen logo en huisstijl. Met een knipoog naar het sappig Izegemse dialect wordt op ludieke manier aan deze vraag voldaan.”

Positiever

“Het zijn twee vliegen in één klap’, legt Balder Clarys uit. “Enerzijds verwijzen we naar onze Izegemse roots en daarbij ook naar de gezonde ‘goesting’ (ambitie) om zaken echt anders en positiever aan te pakken. Anderzijds doen we dit op een ludieke manier, waarbij we aantonen dat politiek niet altijd even serieus hoeft te zijn. Liever met een knipoog en een glimlach dan om ons heen schoppend. We blijven uiteraard een afdeling van de nationale partij Groen. Je vindt me trouwens op nummer 3 van de Groene kamerlijst terug voor de verkiezingen van mei. Een kleine aanpassing in het logo is toegestaan voor lokale afdelingen en wij kozen voor deze leuke woordspeling.”