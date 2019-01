Groen Izegem kiest nieuwe voorzitter en ondervoorzitter VDI

09 januari 2019

13u51

Izegem Groen Izegem heeft met Hannes Vanderstraeten en Griet Eeckhout een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. De partij verkiest die traditiegetrouw na de gemeenteraadsverkiezingen.

Hannes en Griet vervangen voorzitter Veerle Renier en ondervoorzitter Balder Clarys. Zij zijn sinds deze maand verkozen gemeenteraadsleden voor Groen. Daarom gaven ze hun functie door. “Groen spreekt over alle thema’s duidelijke taal en levert positieve alternatieven die onterecht soms met scepticisme worden onthaald. Groen heeft me de voorbije jaren hiervan overtuigd en nu wil ik deze boodschap helpen uitdragen.Ook in Izegem zijn er uitdagingen genoeg: de buurten versterken, een duidelijke keuze om een dienstverlening naar de burger toe te versterken, een andere mobiliteit, CO2-reductie, lokale handel zijn er slechts enkele van”, vertelt Hannes, die in het dagelijkse leven projectingenieur is.

Ook ondervoorzitter Griet heeft gezonde ambities: “Ik help graag mee om onze stad mooier, opener en menselijker te maken. Een groener Izegem draagt bij tot het welzijn en de gezondheid van de burger. Op vlak van mobiliteit staat Izegem al jaren stil. Het is de taak van het bestuur om fiets- en wandelpaden te verbeteren, zodat het veilig en aangenaam fietsen en wandelen is in Izegem.” Zelf geeft ze het goede voorbeeld door in de week alle verplaatsingen per fiets of te voet te doen, waardoor ze de zwakke punten in de lokale mobiliteit ondertussen goed kent.