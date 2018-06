Groen hekelt onthaal anderstalige nieuwkomers 12 juni 2018

02u30 0 Izegem De stad Izegem heeft een nieuw onthaalbeleidsplan voor anderstalige nieuwkomers klaar en dat zorgt bij oppositiepartij Groen voor wat beroering.

In het plan is duidelijk omschreven in welke gevallen de stad tolken en vertalers gaat inschakelen.





Dat kan ter plaatse of via de telefoon. Er komen geval per geval ook regels over de omgang met mensen die het Nederlands niet machtig zijn. "Cruciaal is dat elk gesprek in het Nederlands begint én afgerond wordt", stipt inburgeringsschepen Lothar Feys (N-VA) aan.





Contacttalen

Filip Lombaert (Groen) vindt dat het systeem in de praktijk niet zal werken. "Tolken zijn moeilijk ter plaatse te krijgen. Telefonisch tolken werkt niet en het leidt al zeker niet tot een kwalitatieve dienstverlening. Het gebruik van 'contacttalen' kan de situatie wel vooruithelpen. Dat kan bijvoorbeeld Engels of Frans zijn. De administratie stelde dit aanvankelijk voor, maar dat item is later nog uit het plan gehaald", vertelt Filip Lombaert.





Taalwetgeving

Izegems inburgeringsschepen Lothar Feys nuanceert: "Indien echt nodig mag ons personeel wel contacttaal gebruiken, maar alleen als het niet anders kan", aldus Lothar Feys.





Rik Baert (Vlaams Belang) verwees naar de te respecteren taalwetgeving, waarna er zich nog een uitgebreide discussie over de kwestie ontspon. Het plan werd uiteindelijk goedgekeurd.





(VDI)