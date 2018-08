Groen heeft kieslijst klaar 16 augustus 2018

02u24 0 Izegem Groen trekt in oktober opnieuw met een eigen lijst naar de kiezer nadat het twee jaar geleden het kartel met de socialisten opblies en voor de oppositie koos.

De partij komt samen op met de leden van de onafhankelijke beweging Vizie. Eerder raakte al bekend dat Balder Clarys (31) lijsttrekker is. Hij werkte vroeger op de stedelijke jeugddienst en is nu diensthoofd Team Activering bij het OCMW van Roeselare. Lijstduwer is gemeenteraadslid Filip Lombaert. Dat andere Groen-raadslid Simon Vanderschaeve krijgt plaats negen. Voorzitster Veerle Renier staat op twee en Lieven Dejonckheere, directeur van basisschool De Wingerd in Ingelmunster. Op plek vier prijkt Griet Eeckhout, praktijklector aan hogeschool Howest. De kandidaten van Vizie zijn netjes verdeeld over de lijst: Bjorn Horré, Katelijn Herreman, Maarten Mestdagh, Sofie Moentjens en Geert Van Isacker. Oudgediende Carina Duyck prijkt dan weer op de voorlaatste plaats. De volledige lijst kan je raadplegen op www.groenizegem.be. (VDI)