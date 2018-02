Groen en ViZie in kartel naar de kiezer 21 februari 2018

Oppositiepartij Groen en de nieuwe onafhankelijke partij ViZie trekken in oktober samen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het was ViZie dat de hand reikte naar Groen en daar stonden ze wel open voor de samenwerking.





"Zelf een volledige lijst opstellen bleek voor ons onmogelijk", vertelt Bjorn Horré van ViZie. "Door de samenwerking met Groen kunnen we nu toch als een sterk blok naar de kiezer trekken. De keuze voor Groen lag voor de hand omdat we enorm veel raakvlakken vonden. Zo willen we beiden de vreemdelingentaks afschaffen en ijveren voor een nieuwe buurtwerker in de stad. Uiteraard vinden we elkaar ook op vlak van klimaat en natuur."





Vandaag treden beide partijen al samen naar buiten op de Klimaatdenkdag. Ze hebben een klimaatplan met 65 punten klaar om Izegem tegen 2050 klimaatneutraal te maken. In het voorgestelde plan kiezen beide partijen voor thema's zoals slimme energie en duurzame mobiliteit.





"Ook de circulaire en lokale economie en gezonde voeding komen aan bod, verder aangevuld met een stevige verankering in het beleid", aldus lijsttrekker Balder Clarys van Groen. (VDI)