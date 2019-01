Gratis nieuwjaarsreceptie voor de bevolking VDI

02 januari 2019

Het stadsbestuur van Izegem organiseert op zondag 6 januari een gratis nieuwjaarsreceptie voor de bevolking. Die gaat vanaf 11 uur door op de Grote Markt. Inwoners kunnen er terecht voor een drankje en een hapje, waaronder hutsepot. Burgemeester Bert Maertens geeft er zijn nieuwjaarsspeech en zal ook de gelegenheid nemen om zijn nieuwe bestuursploeg voor te stellen. Er worden ook gratis bussen ingezet vanuit bepaalde wijken en deelgemeentes. Een overzicht is te vinden op www.izegem.

Ook in Ingelmunster klinken ze op zondag 6 januari op het nieuwe jaar. Burgemeester Kurt Windels nodigt zijn inwoners vanaf 11 uur uit naar het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat. Er zijn drankjes, hapjes en er is een fotobox en animatie voor de kinderen.

In Meulebeke kunnen de inwoners diezelfde dag om 10.30 uur in OC Vondel nieuwjaarswensen uitwisselen. De Gemeentelijke Feestcommissie staat in voor de organisatie.

In Oostrozebeke organiseren ze normaal maar om de twee jaar een nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, maar kersvers burgemeester Luc Derudder wil er een jaarlijkse traditie van maken. Alle inwoners zijn vanaf 10.30 uur welkom in OC Mandelroos. De burgemeester zal er meteen ook zijn nieuwe bestuursploeg voorstellen.