Glaasje op, laat je rijden: Izegem heeft opnieuw een taxidienst VDI

12 maart 2019

11u49

Bron: VDI 1 Izegem Wie in Izegem een taxi wilde bellen, was er jarenlang aan voor de moeite, maar daar brengt Kristof Gryspeerdt (50) nu verandering in. Hij start met een taxidienst en heeft een vaste standplaats aan het station in het centrum van de stad.

Kristof was ooit taxichauffeur in Kortrijk en Roeselare, maar verhuisde later naar Spanje. “Ik heb drie jaar met taxi’s gereden, maar later vond ik een nieuwe uitdaging in een eigen café in Marbella”, zegt hij. “Ik heb vroeger nog gewerkt in de lokale horeca, zoals Billboard in Roeselare en discotheek Olympia in Izegem. In 2011 verhuisde ik terug naar België, waar ik eventjes in Kaffee Lagaar gewerkt heb. Nu heb ik daar vlakbij een vaste taxistandplaats. Ik merkte dat er in Izegem nood was aan een taxidienst.”

20 ritten per nacht

De respons is alvast goed. “In de cafés en restaurants reageert iedereen positief”, aldus Kristof. “Vooral in het weekend heb ik drukke dagen. Zaterdag heb ik soms wel twintig ritten per nacht.”

Kristof is 24 op 24 uur beschikbaar, behalve op maandag, zijn vaste rustdag. “Ik ben taxichauffeur in bijberoep en combineer het nog met een job als transporteur voor meubelbedrijf Meubis uit Maldegem. Vandaar dat ik mijn rust op maandag nodig heb”, besluit Kristof. Hij rijdt overal naartoe, maar doet geen luchthavenservice.

Het startbedrag voor een rit bedraagt 2 euro. Daarna is het 2 euro per kilometer. ’s Nachts wordt dat 3 euro.

Meer info op de Facebookpagina ‘Izegems Taxibedrijf’ of 0468/48.01.44.