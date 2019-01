Giovanni werkte vijf jaar aan Lego-sprookjeskasteel van minstens 100.000 blokjes. “Nu wil ik nog een 3D-replica van mijn gezicht maken” Verschillende sprookjesfiguren verstopt in indrukwekkend bouwwerk Valentijn Dumoulein

08 januari 2019

12u30

Bron: Eigen berichtgeving 4 Izegem Lego-fanaat Giovanni Seynhaeve uit Izegem heeft na vijf jaar blokjes stapelen zijn droomproject af: een prachtig sprookjeskasteel op een rots dat uit minstens honderdduizend Lego-steentjes opgebouwd is. Hij heeft vijf jaar gewerkt aan zijn droomproject.

Wie denkt dat Lego zich beperkt tot de leefwereld van kinderen vergist zich schromelijk. Ook bij volwassenen zijn er nog altijd heel wat fans. “Als kind was ik al verzot op Lego, maar die liefde is nooit weggegaan. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik met die blokjes begon te experimenteren. Ik kon er mijn fantasie in botvieren en mijn creativiteit de vrije loop laten. Ondertussen heb ik een heel uitgebreide collectie bouwsteentjes en zelfs een aparte kamer om die hobby te beoefenen. In het verleden heb ik al Lego-replica’s van bekende schilderijen of schaalmodellen van wagens gemaakt. Er prijkt zelfs een tafelblad van Lego in de living en vorig jaar heb ik nog een schaalmodel van het Izegemse stadsmuseum Eperon d’Or voor blinden en slechtzienden gemaakt. Vijf jaar geleden kreeg ik het idee om een groots sprookjeskasteel te bouwen, maar ik besloot er wel mijn tijd voor te nemen. Nu is dat droomproject eindelijk af.”

Het sprookjeskasteel van Giovanni mag er dan ook zijn. Het is op een rots gebouwd en omringd door water. Het bevat ook verschillende zogenaamde ‘easter eggs’, verrassingen voor wie goed kijkt. “Gezien het om een sprookjeskasteel gaat, heb ik er heel wat sprookjesfiguren in verstopt. Wie goed kijkt, kan onder andere de kleine zeemeermin, Jasmine uit Alladin, Olaf uit Frozen, het Beest uit Belle en het Beest er in ontdekken. Ik wil dit samen met mijn kinderen nog wat uitbreiden met andere figuren.” Ook de binnenkant van de grot bevat een geheim. “Die is helemaal verlicht en kan ik met een schakelaar bedienen”, legt Giovanni uit. “Er zit ook een mijn in verstopt met klassieke Lego-figuurtjes als werkers. De figuurtjes van Lego-Friends vormen hun opzichters. Ook R2D2 en C-3PO uit Star Wars zitten ergens in het bouwwerk verstopt.”

Hoeveel blokjes er precies in zijn kasteel zitten, durft Giovanni niet zeggen. “Het moeten er minstens honderdduizend zijn”, meent hij. “Dat is een ruwe inschatting, want ze allemaal tellen, is onbegonnen werk. Ongeveer de helft van mijn verzameling Lego-blokjes zit er in. Als ik het kasteel wil opbouwen, ben ik daar anderhalf uur mee bezig. Ik bouw het op in compartimenten en gebruik ook tien dozen om alles in laagjes te kunnen bewaren.”

Giovanni toonde het sprookjeskasteel voor het eerst op een Lego-bouwbeurs in Kachtem eind december. “Ik heb naar die datum toegewerkt om het een eerste keer te kunnen tonen. De reacties waren lovend en dus ga ik er verder aan blijven sleutelen. Nu doen sommige elementen nogal hoekig aan en ik wil er architecturaal nog wat meer werk in steken. Van de zee wil ik een slotgracht maken en wie weet wat er nog bij komt. Dit jaar wil ik er mee naar verschillende beurzen gaan.”

Giovanni is trots op zijn sprookjeskasteel, maar is ondertussen ook al aan andere creaties bezig. “Zo maak ik een model van de Millennium Falcon, een beroemd ruimteschip uit Star Wars. Verder droom ik er van een 3D-replica van mijn gezicht te maken. Je ziet: nog genoeg plannen om te kunnen blijven bouwen, maar zo heb ik het graag”, besluit hij.