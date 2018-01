Gino Defraeye: "Boven alle verwachtingen" 02u26 0

BBC Izegem speelt zondagmiddag in tweede landelijke een West-Vlaamse derby tegen BC Kortrijk Sport B.





"In principe zou dit een haalbare tegenstander moeten zijn", vertelt coach Gino Defraeye, die eerder deze week bekendmaakte dat hij na dit seizoen stopt met coachen. "Na onze verliesbeurten tegen Falco Gent en Vilvoorde zeg ik 'in principe', want die twee ploegen stonden op de laatste plaats toen we van hen verloren. We zullen de wedstrijd gefocust moeten spelen om dit tot een goed einde te brengen. De heenwedstrijd wonnen we ook pas door op het einde het verschil te maken. Ik hoop dat we nu na Nieuwjaar ook spelen zoals in de heenronde. Als we in de top vijf eindigen, dan zal het seizoen meer dan geslaagd zijn en zeker beter dan verwacht werd. Zeker omdat we pas uit eerste provinciale promoveerden. Voor mezelf is het ook als coach een fantastisch seizoen geweest. We hebben de topploegen uit de reeks het vuur aan de schenen kunnen leggen en ik hoop dat we dat in de terugronde ook doen. Zo kan ik dan een mooi einde aan mijn loopbaan breien." (BVDO)