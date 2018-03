Giel Seynaeve wordt lijsttrekker voor Vlaams Belang 29 maart 2018

Giel Seynaeve (66) wordt de lijsttrekker van Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen.





De voormalig onderwijzer en directeur in het Buitengewoon Onderwijs is afkomstig uit Emelgem en woont samen met zijn partner Griet Vandeputte in de Henri Dunantstraat op de Sint-Rafaëlsparochie in Izegem.





Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond hij op de vierde plaats. "Wie dacht dat het Vlaams Belang in Izegem na het vertrek van Stefaan Sintobin dood en begraven was, heeft het verkeerd voor", zegt Giel. "We mikken op minstens drie zetels en zijn bereid om verantwoordelijkheid op te nemen. Ik roep bij deze de N-VA op om het cordon sanitair in Izegem te doorbreken." Nathalie Dewulf en Filip Buyse staan respectievelijk op de tweede en derde plaats van de VB-lijst. Lijstduwer wordt Christaan Deforche. (SVR)