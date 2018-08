Gezocht: bloemenmeisjes van 1968 tot nu IZEGEM KOERS WIL VOOR JUBILEUM UITPAKKEN MET FEESTELIJK EXTRAATJE VALENTIJN DUMOULEIN

24 augustus 2018

02u27 0 Izegem Op 6 september is het precies vijftig jaar geleden dat de eerste Izegem Koers gereden werd. De organisatie wil er iets speciaals van maken en nodigt daarom alle bloemenmeisjes van de voorbije halve eeuw uit. Als feestelijk extraatje, maar ook als statement. "Bloemenmeisjes horen nu eenmaal bij de koers."

Geen kermis in Izegem zonder koers, al is het ooit anders geweest. De wedstrijd werd tot eind jaren '90 georganiseerd door de Patrick Sercuvrienden, maar ging in 2000 en 2001 niet door. Daarna blies een nieuw comité de traditie nieuw leven in. Eerder dit jaar werd al een kunstwerk van Johan Herman op de binnenkoer van het stadhuis onthuld om het gouden jubileum van de koers te vieren, maar de organisatie gaat straks nog een stapje verder.





Ludiek statement

"Omdat we altijd wel iets speciaals willen doen rond Izegem Koers, nodigen we alle vroegere bloemenmeisjes uit", vertelt voorzitter Frank Duhamel. "Ze zijn allemaal welkom: van de dame die in 1968 de bloemen aan eerste winnaar Jaak De Boever gaf tot Iris Cokelaere, die vorig jaar nog de bloemen gaf en dat straks opnieuw zal doen. Op die manier willen we een ludiek statement maken tegen het feit dat bloemenmeisjes volgens de internationale wielerunie UCI een andere functie moeten inkleden. Wij zien het probleem niet. Als alles met het nodige respect gebeurt blijft dat een mooie traditie. Bloemenmeisjes horen nu eenmaal bij de koers."





Het comité is nooit vies van een stunt geweest. Om het nijpend tekort aan seingevers met een knipoog aan de kaak te stellen werden ze in 2012 tijdens hun werk al eens vergezeld van een miss-kandidate. De organisatie kon zelf al zes bloemenmeisjes van de voorbije jaren overtuigen om op de 49ste editie aanwezig te zijn. "We hopen uiteraard dat het er nog veel meer worden, maar door de organisatiewissel weten we bijvoorbeeld niet wie er voor het jaar 2000 zoal bloemenmeisje was. Wie kan bewijzen dat ze ooit nog bloemenmeisje was, wordt de dag zelf uitgenodigd en kan genieten van een VIP-namiddag."





Izegem Koers geldt opnieuw als het kampioenschap van West-Vlaanderen en staat dit jaar ook in het teken van de Belgische kampioenen. "We zijn enorm fier dat we huidig Belgisch kampioen en streekgenoot Yves Lampaert (uit Ingelmunster, red.) aan de start krijgen. Hij won Izegem Koers nog in 2014. Verder komt voormalig Belgisch kampioen Niko Eeckhout, die de wedstrijd in 2006 won, het startschot geven. Als kers op de taart zal ook de Izegemse Marith Vanhove (15) aanwezig zijn. Zij werd dit jaar Belgisch kampioene bij de nieuwelingen."





Bloemenmeisjes van weleer kunnen zich - graag met een foto of ander bewijs - melden via pr@izegemkoers.be of 0487/57.80.19.