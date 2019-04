Gezinshappening met picknick in domein Wallemote-Wolvenhof VDI

16 april 2019

13u37

Bron: VDI 0 Izegem Naar aanleiding van de Week van de Provinciedomeinen is er op paasmaandag 22 april een grote picknick in domein Wallemote-Wolvenhof in de Kokelarestraat.

Bezoekers kunnen hun eigen picknick meebrengen of een pakket bij de provincie West-Vlaanderen bestellen. Het aangeboden picknickpakket bevat verschillende soorten brood, hoeveboter, -kaas en -vlees, confituur, fruit, yoghurt, fruitsap en water. Je kan je pakket afhalen kan aan het kasteel tussen 11 en 14 uur. Inschrijven is verplicht, ook voor wie zelf picknick meebrengt.

Doorheen de dag zijn er verschillende gratis toegankelijke activiteiten. Om 14.30 uur is er een sessie ‘Zorg voor jezelf’ (inschrijven vereist) en je komt ook verhaaltjesverteller Tilde van de Wonderling tegen. Verder is het mogelijk om vrij kubb, diskgolf of frescobol te spelen en aan Wolvenhof staan er gekke fietsen. Er is ook een gezinsfietstocht.

Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/inschrijven .