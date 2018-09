Gezellige drukte op seniorendag kermis 05 september 2018

02u44 0

De jaarlijkse seniorendag op de Izegemse kermis lokte gisteren heel wat volk naar het centrum. Er was niet alleen de live muziek van diverse bands in tien cafés op de Grote Markt, Korenmarkt en Melkmarkt, maar ook het West-Vlaams Kampioenschap Volkssporten voor 55-plussers. Ruim tweehonderd deelnemers leefden zich uit op onder meer de pudebak, gaaibol, toptafel, het ringspel en de sjoelbak. Ook kleuters en leerlingen tot het tweede leerjaar waren welkom op de kermis. Ze konden er aan verlaagd tarief op een attractie kruipen en deelnemen aan een ballonwedstrijd. Als extra feestelijk tintje stonden de Izegemse reuzen opgesteld. Nu donderdag is er Izegem Koers en worden er tienduizend toeschouwers in het centrum verwacht. (VDI)