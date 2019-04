Geweldfilmpje van jongen die salvo van slagen en schoppen krijgt in Izegem gaat viraal LSI

08 april 2019

23u17

Bron: LSI 0 Izegem Een filmpje waarin te zien is hoe in Izegem een jongen met de fiets aan de hand wordt neergetrokken en daarna een salvo van wel dertig slagen en schoppen te verduren krijgt, gaat viraal op Facebook.

Het slachtoffer stapt met de fiets aan de hand en steekt op het zebrapad de Bellevuestraat over. Hij wordt gevolgd en geleid door enkele jongeren. Waarom dat gebeurt, is niet duidelijk. Op het voetpad escaleert blijkbaar een discussie waarbij de jongen plots tegen de grond wordt getrokken. Daarna delen twee daders wel dertig slagen en schoppen in enkele seconden uit.

Enkel nadat een dame hen toeroept dat ze moeten stoppen, beëindigen de daders hun agressie. Het filmpje is blijkbaar al een jaar oud maar volgens commentaren op sociale media doen dergelijke taferelen zich wel vaker voor in de buurt van de Bellevue- en Krekelstraat, waar Izzepark, het skatepark van de stad waar vaak jongeren rondhangen, is gelegen.