Gevel café 't Elfde Gebod opnieuw beklad 17 juli 2018

02u31 0

De gevel van café 't Elfde Gebod op het Kerkplein in Izegem is opnieuw beklad. Een maand nadat vandalen natte proppen tegen de gevel gooiden, gingen de daders ditmaal tekeer met vetstiften op de andere muur. "Blijkbaar moet die krabbel er al sinds woensdag opstaan, maar we waren eventjes met verlof", vertelt uitbater Filip Vanacker. "Iemand heeft met een rode stift zijn of haar initialen geschreven. Ik ben dit echt beu. Onze andere muur was nu net mooier en dan gebeurt dit." Filip denkt eerder aan een moedwillig doelwit dan aan een kwajongensstreek. "Het is toch geen toeval dat het opnieuw enkel op onze gevel is en niet op die van de buren?", zegt hij. "We zullen dus opnieuw klacht indienen bij de politie. Helaas gebeurt daar weinig of niks mee. Ik zou graag camera's hangen die op mijn zaak gericht zijn, maar doordat er hier veel appartementen rond liggen, mag dat niet. Ik hoop dat ik alsnog gehoor vind bij de stad." (VDI)