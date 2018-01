Gestolen bus Mandel Car is weer thuis 25 januari 2018

02u39 0 Izegem De toeristenbus van Mandel Car die eind augustus vorig jaar gestolen werd in de Deense hoofdstad Kopenhagen, staat weer waar hij thuishoort: op de koer van het Izegemse bedrijf. Vanavond vertrekt hij naar een skigebied in de Alpen, meteen de eerste rit met klanten sinds z'n terugkeer.

"Het heeft ongelooflijk veel voeten in de aarde gehad maar de lijdensweg is over", zegt Piet Desmet, één van de zaakvoerders bij Mandel Car. "Anderhalve maand na de diefstal vond de politie onze bus terug maar het duurde uiteindelijk nog tot ruim half december voor we de bus mochten gaan ophalen. Twee van onze chauffeurs brachten hem naar Brussel, naar de werkplaatsen van Mercedes. Er moesten immers nogal wat herstellingswerken worden uitgevoerd. Een nummerplaat aanvragen, bleek ook geen sinecure. Onze bus bleek nog niet uit alle Europese databanken ontseind, waardoor DIV terecht weigerde een kenteken uit te reiken. En toen de autocar uiteindelijk gekeurd werd, bleek hij niet helemaal in orde. Corrosie op de remmen, kregen we te horen. De lange stilstand is daarvoor verantwoordelijk. Nu zijn de remmen echter vervangen en is onze bus weer helemaal rijvaardig. Alleen de belettering ontbreekt nog, die wordt in de tweede helft van maart aangebracht." Desmet schat dat het avontuur de firma zowat 20.000 euro kost, de economische schade niet meegerekend. Het bedrijf heeft de voorbije maanden frequent collega's moeten inhuren om piekmomenten op te vangen. "20.000 euro is een pak geld maar weegt niet op tegen een eventueel verlies van de autocar in kwestie. Die is vier jaar oud en nog zowat 150.000 euro waard", besluit Piet Desmet. (VHS)