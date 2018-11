Gespreksavond met Nederlandse hoogleraar VALENTIJN DUMOULEIN

14 november 2018

De Izegemse ANV-afdeling organiseert vandaag een gespreksavond met Marita Mathijsen over Jacob van Lennep. Ze is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisme de literatuur van de negentiende eeuw in Nederland. Haar laatste publicatie "Een bezielde schavuit. Jacob van Lennep" is een kassucces. In een half jaar tijd waren er al drie drukken. Van Lennep was niet alleen schrijver, ingenieur en erfgoedbeschermer, maar ook een vrouwenminnaar. Marita Mathijsen brengt de liefdes alleen ter sprake als ze die kan bewijzen aan de hand van feiten. De gespreksavond start om 19.30 uur in de Plantynzaal van de bibliotheek, ingang schuin tegenover het station. Niet-leden betalen 8 euro, ANV-leden 4 euro.