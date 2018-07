Geslaagde reddingsactie voor karpers VISSEN IN VIJVER BLAUWHUISPARK OVERGEZET NAAR VAART SAM VANACKER

27 juli 2018

02u37 0 Izegem In de blakende zon hebben vrijwilligers gisteren met vereende krachten ruim 40 karpers gered uit de vijver van het Blauwhuispark. Het water van de vijver had nooit eerder zo laag gestaan. De gevangen vissen werden losgelaten in de vaart.

Amper een week geleden werd er nog 350.000 liter water bijgepompt, maar gisteren hadden de karpers van het Blauwhuis amper 20 centimeter meer over. Tientallen vissen hapten er zichtbaar naar adem. Toen op facebook foto's verschenen die de ernst van de situatie toonden, ging de bal aan het rollen. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) ging ter plaatse en er werd meteen een reddingsactie op poten gezet. Een zestal vissers kwam er belangeloos de dieren helpen, bijgestaan door heel wat helpende handen.





In totaal werden er op een kleine twee uur tijd ruim veertig karpers gevangen, in tonnen gestopt en met een bestelwagentje naar de vaart gebracht, waar ze terug losgelaten werden. Ook aan de resterende vissen werd gedacht. Gisterenavond laat werd er nog eens 350.000 liter water in de vijver gepompt en maandag krijgt de reddingsactie een vervolg. Burgemeester Bert Maertens is blij met de actie. "Heel mooi hoe we hier met vereende krachten en belangeloos de dieren hebben kunnen helpen."





De redding is enerzijds te danken aan Patrick Bardoel, provinciaal voorzitter van het verbond van lijnvissers en anderzijds aan Glenn Demeyere, voorzitter van het spiegelkarperproject Vlaanderen. Beiden zijn Izegemnaars. Bardoel werd gevraagd om advies door de burgemeester, Demeyere bood zijn diensten spontaan aan. Allebei kwamen ze ter plaatse met lieslaarzen, waadpakken en netten. Nog twee andere visliefhebbers uit de buurt kwamen spontaan met vangnetten opdagen. Zo hielpen ook Tom Decraene en Christophe Caenepoel mee om de vissen op het droge te krijgen. "Zonder professioneel materiaal was dit niet gelukt", zegt Maertens. "Vorig jaar nog heeft de brandweer een poging gedaan om de vissen te helpen maar dat liep slecht af. Een brandweerman was zodanig diep weggezakt in de modder op de bodem dat we hem er hebben moeten uittakelen."





Maiko Busschaert, die meegekomen is met Glenn, bevestigt. "Ze laten zich niet makkelijk vangen. Doordat je zelf wegzakt in de modder kan je niet snel bewegen. De beste tactiek is het net een halve meter voor hun neus stilhouden en dan de vissen even laten schrikken. Dan zwemmen ze er vanzelf in."





"Eigenlijk zouden we tegen maandag een klein bootje moeten hebben met een driehoeksnet", vult Bardoel aan.





Baggeren

Volgens de burgemeester moet de vijver dringend gebaggerd worden, waardoor er meer diepgang voor de vissen zou komen en het probleem zich dus minder snel zou voordoen. "Deze vijver is echter nog steeds eigendom van Stichting De Pélichy, niet van de stad. Wij mogen het park alleen gebruiken. Maar het Agentschap Natuur en Bos is van plan het te kopen. In september is daarover een vergadering gepland. Ik verzeker u dat het baggeren dan ter sprake zal komen."