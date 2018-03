Gerecycleerde speeltuigen vormen nieuw speelplein 10 maart 2018

Het speelplein op de Sint-Rafaelswijk beschikt dankzij het Kortrijkse Jongerenatelier over een reeks 'nieuwe' speeltuigen.

Enkele jongeren tussen 15 en 18 jaar hebben in het kader van een sociaal tewerkstellingsproject enkele oudere speeltuigen van op andere speelpleinen geplaatst, zodat er opnieuw speelaccomodatie voor de kleinsten aanwezig is. "Aangezien de vlakbij gelegen kerk verkocht wordt en de aankoper verplicht is om groene recreatieruimte te voorzien, hebben we voor deze tijdelijke oplossing gekozen", vertelt schepen van Jeugd Lothar Feys (N-VA). "Binnen een tweetal jaar zal ook werk worden gemaakt van een volledig nieuw speelplein, waardoor we nu zuinig met de beschikbare middelen zijn omgesprongen." De toestellen die geplaatst zijn, komen van de pleinen op de Lindewijk en De Mol. Die krijgen eind maart een volledige heraanleg. Ook het speelplein 1200 in Emelgem werd door Jongerenatelier aangepakt. Op vrijdag 6 april wordt het vernieuwde speelplein op Sint-Rafaël ingehuldigd met een barbecue en drankje voor de omwonenden. (VDI)