Gepimpte fietsen en rockabilly in De Brouwerij

Nu zondag 17 juni draait alles rond rockabilly in estaminet De Brouwerij langs de Ardooisestraat 130.

De kroeg van brouwer Jef Pirens en Steffi Vanhegen staat er met de derde editie van Rock-a-hoppy helemaal in het teken van de muziekstijl en de daarbijhorende mode. Blikvangers worden enkele gepimpte fietsen van de Zombie Cats Bicycle Club. "Zij komen langs met hun omgebouwde fietsen en er zal ook een stand van Verrit Bikes zijn waar je toepasselijke fietsonderdelen en gadgets kan kopen", vertelt het koppel.





Lady T.

"Vanaf 13 uur kan je hier ook terecht voor tal van kraampjes, van een barbier en nagelstand tot een retrohoekje en een onderneemster die zelfgemaakte kinderkleren in rockabilly-stijl verkoopt. Je kan bij Lady T. ook terecht voor een make-over met de juiste kledij, een nieuw kapsel en make-up. Je zal er ook op de foto kunnen." Muziek is er die dag van Shotgun Sally, The Gambits en Los Fantasmas. Eten kan dan weer aan drie foodtrucks met onder meer pokébowls en tapas. Meer info op de FB-pagina Rockahoppy 2018.





