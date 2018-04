Gemeenteraad te herbeluisteren 27 april 2018

Sinds deze week is het via de stadswebsite mogelijk geluidsopnames van vorige gemeenteraadszittingen te beluisteren. Alle gemeenteraden worden sinds maart dit jaar opgenomen. De geluidsfragmenten zal de stad telkens daags na de raad trachten online te zetten. Voor de raad van dinsdag 24 april was dat alvast het geval. Bij het begin van de legislatuur overwoog de stad nog de zittingen via internet te livestreamen, maar nu koos ze dus voor geluidsopnames die achteraf beschikbaar zijn. (VDI)