Gemeente werkt samen met zusterstad voor taalonderwijs 18 juli 2018

Izegem werkt op het vlak van taalonderwijs voortaan samen met zijn Waalse zusterstad Hotton. Bedoeling is om leerlingen uit de kleuter- en lagere scholen beter Nederlands en Frans te laten leren. "Beide steden zullen hun scholen aanmoedigen om een uitwisselingsproject op te starten", vertelt onderwijsschepen Kurt Himpe (N-VA). "Op die manier krijgen kinderen de kans om buiten de schoolse sfeer in contact te komen met een andere taal." Burgemeester Jacques Chaplier van Hotton in de provincie Luxemburg ziet die evolutie met lede ogen aan. Daarom werd gestart met een immersieklas in het Nederlands aan de lagere en kleuterschool. "Enkele jaren geleden waren er maar elf leerlingen ingeschreven, dit jaar zijn er al 63 leerlingen", zegt de burgemeester van Hotton. "En volgend schooljaar wordt gestart met een tweede klasgroep en wordt ook een tweede Vlaamse leerkracht deeltijds hiervoor ingezet." Er zijn ook contacten met de Noord-Franse partnerstad Bailleul voor uitwisselingsprojecten. (VDI)