Geert Bourgeois stapt uit gemeentepolitiek VINDT COMBINATIE MET FUNCTIE VAN MINISTER-PRESIDENT NIET MEER HAALBAAR SAM VANACKER

22 januari 2018

02u38 0 Izegem Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stopt na 42 jaar met de lokale politiek en zal in oktober niet op de Izegemse N-VA lijst staan. Volgens Bourgeois valt de job als minister-president niet langer te combineren met zijn taak als gemeenteraadsvoorzitter. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) denkt niet dat Bourgeois' vertrek een effect zal hebben op de kiesstrijd.

Tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van N-VA Izegem in kasteel Wallemote afgelopen weekend nam Bourgeois het woord. "Het is niet zonder emotie dat ik hier vanavond voor jullie sta. Ik wil consequent zijn en me altijd voor de volle honderd procent inzetten. Het is echter heel moeilijk om honderd procent voor Vlaanderen te gaan en me tegelijk ook honderd procent voor Izegem te geven. Bovendien zijn er ook praktische redenen. Zo is er op dinsdagavond doorgaans overleg met de nationale N-VA-top. Terwijl de gemeenteraad meestal ook op een dinsdag valt."





"42 jaar is een flink stuk van mijn leven", blikte Bourgeois terug. "We zijn in 1976 begonnen met de Volksunie in achterkamertjes en zijn gaandeweg uitgegroeid tot de grootste partij van de stad. Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Trots op de ijzersterke ploeg die hier staat. Ik verlaat geen zinkend schip, maar een stoomboot die op volle kracht vaart."





"Glansrijk winnen"

"Uiteraard hadden we Geert graag weer als lijstduwer gehad", zegt burgemeester Bert Maertens. "Hij is en blijft voor veel kiezers een belangrijke figuur. Geert was en is mijn persoonlijke leermeester en ik ben hem oneindig dankbaar voor de erfenis die hij ons in Izegem nagelaten heeft. Zonder Geert was er zelfs geen N-VA geweest. Maar het siert hem enorm dat hij eerlijk wil zijn tegenover de kiezers. Als je op een lijst staat, moet je er inzet tegenover kunnen plaatsen. Toch zal hij actief blijven meewerken aan de campagne. Bovendien denk ik dat iedereen die op 14 oktober op hem zou stemmen bij onze lijst zal blijven. We hebben alles in huis om glansrijk te winnen", keek Maertens met zelfvertrouwen vooruit.





Maertens gaat voor een tweede termijn als burgemeester en wordt lijsttrekker. Lijstduwer wordt schepen Kurt Himpe. De voorlaatste plaats op de lijst gaat naar Jan Verbeke. Evelien Vanhollebeke, Lieve Porteman en Mieke Werbrouck-Houthoofd zijn drie nieuwe namen.





Geert Bourgeois blijkt zelfs bij de andere partijen respect af te dwingen. "We kunnen niet anders dan hem loven om zijn bijdrage aan de stad", klinkt het bij Ann Van Essche van oppositiepartij CD&V. "Het heeft ons wel altijd verwonderd dat hij in 2012 de functie als gemeenteraadsvoorzitter aanvaardde. Het leek ons toen al evident dat de combinatie met een job als viceminister-president moeilijk zou worden. Al moet ook gezegd dat hij toch op minstens twee derde van de gemeenteraden aanwezig was. Al vermoed ik dat de voorbereiding vaak te wensen overliet."





Niet op café

Frank Duhamel van coalitiepartner sp.a: "Geert is een man die veel bereikt heeft, zowel in Izegem als op nationaal vlak. Een intelligente man met een visie. Bovendien was hij als gemeenteraadsvoorzitter steeds correct en hield hij de kerk in het midden. Alleen is hij misschien niet de meest aangewezen man om een avond mee op café te gaan."