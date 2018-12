Geert Bourgeois neemt na 42 jaar afscheid van lokale politiek VDI

19 december 2018

Heel wat politieke boegbeelden uit Izegem namen gisteren op hun laatste gemeenteraad afscheid van het politieke leven. Ook gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois neemt na 42 jaar afscheid van het lokale politieke toneel.

”Ik sta hier niet zonder emotie”, klonk het bij de begin van de gemeenteraad in een korte speech. “Ik heb mijn eerste stappen in de politiek op gemeentelijk niveau gezet en heb er wel degelijk enkele goede vrienden gemaakt. 42 jaar. Dat zijn zeven periodes van zes jaar. Ik herinner me nog mijn allerleerste gemeenteraad, die toen zeer incidentrijk verlopen is. Ik was twaalf jaar eerste schepen, 24 jaar lid van de oppositie en de laastste 6 jaar gemeenteraadsvoorzitter. In die periode is er veel veranderd. Gemeenten hebben er veel bevoegdheden bij gekregen en daar heb ik zelf ook fors aan mee gewerkt.” Bourgeois nam ook de tijd om de zeventien andere uittredende gemeenteraadsleden te bedanken en gaf hen de kans om ook een woord tot het publiek te richten. Onder hen ook politieke boegbeelden als oud-burgemeester Gerda Mylle, Filip Lombaert, Frank Duhamel en Marc Vanlerberghe. “De debatcultuur was al eens scherp, maar altijd hoffelijk. Dank aan alle collega’s van vroeger en nu, dank aan alle medewerkers van de stad. Leve Izegem!’, besloot Bourgeois, die verder een rol wil blijven spelen op het nationale niveau.