Geen 100-dagenviering voor bommetjesgooier VTI 02u27 0 Izegem Een van de zesdejaars uit Prizma Campus VTI ziet vrijdag de 100-dagenviering aan zijn neus voorbijgaan. De jongeman werd geïdentificeerd als de gooier van een voetzoeker op de speelplaats vorige week donderdag. Tien leerlingen raakten toen gewond.

Directeur Jan Verbeke had vorige week donderdag nog maar pas de leerlingen toegesproken over het verbod op voetzoekers in de aanloop naar en op de 100-dagenviering toen tijdens de speeltijd plots een luide knal weerklonk. Iemand had een zware voetzoeker afgevuurd. Acht liepen gehoorschade op en twee raakten licht verbrand. "Er waren onmiddellijk vermoedens naar de dader, maar de student ontkende alles", zegt Verbeke. "Uiteindelijk konden we genoeg bewijzen verzamelen tegen die student. Maandagavond heb ik zijn ouders gebeld. Daarop heeft de student aan zijn vader toegegeven dat hij de voetzoeker had afgevuurd. Hij had niet verwacht dat het bommetje zo krachtig was en zo'n impact zou hebben."





De vader trok gisterenmorgen naar de school om de directie op de hoogte te brengen. "We hebben de leerling onmiddellijk geschorst, tot en met vrijdagavond. Hij is dus niet welkom op de 100-dagenviering", besluit Verbeke.





De acht leerlingen met gehoorschade moeten vrijdag weer naar het ziekenhuis voor controle. Enkele van hen zijn nog altijd niet terug op school. (VHS)