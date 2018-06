Geef je mening over De Leest en win weekendtrip 06 juni 2018

Negen jaar na de opstart wil cultuurhuis De Leest in Izegem via een enquête te weten komen wat bezoekers van het aanbod en de service denken. Ook mensen die er nog nooit geweest zijn of afhaakten, mogen hun mening geven. "Met de resultaten willen we aan de slag gaan en bijsturen waar nodig", vertelt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). De enquête staat nog tot eind juli online. De resultaten verwacht De Leest in december. Wie deelneemt, maakt kans op een weekendtrip voor twee. Meer info: www.deleest.be. (VDI)