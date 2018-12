Gebruikers geven bib goede cijfers VDI

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) heeft een grootschalig onderzoek over het gebruik van verschillende bibliotheken georganiseerd. “Meer dan honderd bibs namen aan het onderzoek deel en uit de resultaten die nu bekend raakten blijkt een zeer grote tevredenheid over de Izegemse bib”, zegt bevoegd schepen Kurt Himpe (N-VA). “In het onderzoek werd gepeild naar het welbevinden van de gebruiker, de tevredenheid over de dienstverlening, het aanbod en de werking. Er komt meer volk over de vloer en de bibliotheekgebruiker blijkt vooral vrouwelijk te zijn, het dubbele meer dan het aantal mannen. Maar liefst 98 procent van de gebruikers komt naar de bibliotheek voor boeken, terwijl 44 procent een dvd komt halen en 38,5 procent naar de bibliotheek afzakt voor een cd.”

”Via e-mail worden gebruikers verwittigd als de uitleentermijn bijna verstreken is en daarvoor is er een grote appreciatie”, vult bibliothecaris Nicolas Cappelle aan. “De gebruiker is tevreden over het aanbod, de inrichting, de bereikbaarheid, de uitleentermijnen en het zelfscansysteem dat een tijd geleden in gebruik werd genomen.” De online module ‘Mijn Bibliotheek’ waarmee de gebruiker bijvoorbeeld kan reserveren of verlengen en digitale collecties kan raadplegen scoort zeer goed met bijna 90 procent. De score voor de hulpvaardigheid van het personeel is met 97 procent overweldigend.

“De conclusies van het gebruikersonderzoek zullen tijdens de volgende bestuursperiode gebruikt worden voor de verdere uitbouw van de bibliotheek en voor de nieuwe locatie in de voormalige drukkerij Strobbe”, besluit schepen Himpe.