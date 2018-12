Gaslekje bij werken Proximus LSI

27 december 2018

12u00

Bron: LSI 0

Een kraantje heeft donderdag rond 11u15 langs de Ardooisestraat in Izegem een ondergrondse gasaansluiting geraakt. Dat gebeurde bij werken van telecomoperator Proximus onder het fietspad op de weg tussen Izegem en Ardooie. Er was weinig gevaar omdat het om een gasleiding op lage druk ging. De Izegemse brandweerpost van de zone Midwest kwam even poolshoogte nemen. Netwerkbeheerder Eandis zorgde voor het dichten van het lek.