Frontale botsing 19 maart 2018

02u37 0

Een 47-jarige man uit Izegem is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Brugsebaan in Lichtervelde toen de man een vrachtwagen inhaalde die richting Torhout reed. Net voorbij de spoorwegbrug reed de trucker de voorsorteerstrook op om links af te draaien. De Izegemnaar moest daardoor uitwijken en botste op een 37-jarige tegenligger uit Lichtervelde. De Izegemnaar werd naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout overgebracht. (VHS)