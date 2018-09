Frituurolie tussen kermiskramen 06 september 2018

Op de Grote Markt in Izegem is gisternamiddag zo'n 60 liter frituurolie tussen de kermiskramen gelopen. Een ton met gebruikte olie van friet- en oliebollenkraam Booghs smolt omdat de olie nog te warm was. Daardoor kwam de olie op de stenen van de Grote Markt aan de achterkant van enkele kramen terecht. De brandweer spoot alles opnieuw proper.





Gevaar voor het milieu was er niet omdat het gaat om biologisch afbreekbare olie. "De kosten voor de reiniging en eventuele schade zal door de verzekering geregeld worden", aldus foorreiziger Johnny Wastijn. De bezoekers van de kermis merkten nauwelijks iets van de interventie van de brandweer. (LSI)