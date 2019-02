Frituur ’t Brochetje lanceert eigen bier Patattekop, etiket ontworpen door MC Buzze VDI

15 februari 2019

16u28

Bron: VDI 0 Izegem “Een kleintje met stoofvlees, een frikandel en een Patattekop, alstublieft.” Die bestelling kun je voortaan plaatsen in frituur ’t Brochetje in Emelgem. Uitbaters Kurt Caen en Sandra Velle hebben met Patattekop hun eigen bier op de markt gebracht. Het etiket is ontwerpen door Serge Buyse, MC Buzze van ’t Hof van Commerce.

“Een vriendin bracht ons op het idee om zelf een bier te ontwikkelen”, vertelt Sandra. “We zijn graag creatief bezig en vonden dat wel bij ons passen. Na een korte zoektocht kwamen we bij brouwerij Eutropius uit Menen terecht.”

Patattekop is een blond bier van hoge gisting met een fruitige geur en een bittere toets. “Ideaal in combinatie met een lekker pakje friet”, glimlacht Sandra. “De naam hebben we ontleend aan het televisieprogramma ‘Het Eiland’, waarin het woord patattekop wel vaker valt. Voor het etiket hebben we een beroep gedaan op Serge Buyse van ’t Hof van Commerce. Hij is tatoeëerder, dus hij weet wel hoe je een tekenpen moet gebruiken. Via een klant in de frituur hebben we hem benaderd en hij zag die opdracht meteen zitten. We zijn tevreden met het resultaat.”

Patattekop is verkrijgbaar per flesje, per zes en twaalf flesjes of per bak. Ook het vlakbij gelegen café Quicky verkoopt het bier, net als enkele cafés in Kortemark, Torhout en Gits en dansschool Dançart in Roeselare. Binnenkort zijn er ook aangepaste glazen verkrijgbaar.