Frituur Geronimo in Sint-Pietersstraatje van start 15 november 2018

02u26 0 Izegem Het gezellige Sint-Pietersstraatje heeft er met frituur Geronimo een nieuwe zaak bij.

Joyce Terryn en haar vriend Yorim Supply bakken er voortaan frietjes en zorgen er voor bijpassende gerechten. "We zijn alle twee kok van opleiding en droomden al langer van een eigen zaak", vertelt Joyce. "Yorim liep indertijd nog stage bij restaurant Prinsessenhof en het was de uitbater die hem motiveerde om zelf iets op te starten. We pakken naast frietjes en de typische snacks ook uit met veel zelfbereide gerechten, zoals stoofvlees, balletjes in tomatensaus en vol-au-vent." "Het is een straatje dat leeft en de buren zien ons graag komen", vertelt Joyce. "We zitten in het vroegere pand van Bardue."





Meer info op de Facebookpagina Frituur Geronimo.





(VDI)