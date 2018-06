Frietjes bakken met Russische berenmuts 16 juni 2018

De eerste match van onze Rode Duivels op het WK in Rusland nadert met rasse schreden en dus stijgt ook de voetbalkoorts in eigen land. Friethuis 't Dorp is alvast mee met de hype. Zowel de gevel van de frituur in de Rumbeeksestraat als uitbaters Tonny Schaubroeck en Sophie Glabeke hebben zich in een tricolore-jasje laten steken. "Met knipoog naar Rusland, getuige mijn berenmuts", glimlacht Tonny. "Twee jaar geleden hadden we onze gevel al in een EK-jasje gestopt, maar pas heel recent is hij geel geschilderd. Dat gebeurt om ons 10-jarig bestaan in juli letterlijk en figuurlijk in de verf te zetten. Dat kwam prima uit om onze Rode Duivels dit jaar extra aan te moedigen. We hebben er nog wat vlaggen en voetbalshirts bijgehangen en zijn helemaal klaar. En jawel, binnen hangt er een tv, dus klanten zijn zeker welkom om hier te komen kijken. (VDI)