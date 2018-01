Fret en oehoe overleven huurruzie niet HUISBAZIN EN BEWONER WIJZEN ELKAAR AAN ALS SCHULDIGE LIEVEN SAMYN

02u28 0 Lieven Samyn Huisbazin Peggy Maes verwijt de huurder dat hij zijn huur niet betaalde. Bovendien liet hij het huis erg vuil achter. Dat ze de sloten liet veranderen, ontkent ze. Izegem Een fret en een Europese oehoe zijn het slachtoffer geworden van een huurgeschil over een woning in Izegem. Volgens de huisbazin liet de 33-jarige huurder zijn twee dieren achter en stierven ze van ontbering. Maar volgens huurder Alois Baleine kon hij de dieren niet meer ophalen omdat de sloten waren veranderd.

Huisbazin Peggy Maes uit Izegem zakte vrijdagavond naar haar ouderlijke woning op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Stuivenbergstraat af.





Al bijna een jaar verhuurde ze het huis aan Alois, die ze destijds als charmezanger en Andre Hazes-imitator had leren kennen.





Lieven Samyn De fret overleed in zijn kooi.

Zonder eten of drinken

"Al twee maanden betaalde hij zijn huur niet en kon ik hem niet meer bereiken", vertelt Peggy. "Daarom trommelde ik vrijdagavond de politie op. Samen gingen we de woning binnen. Het was er erg vuil. Op het terras lag het vol hondendrollen en een van de ramen is stuk. Maar het ergste van al vond ik dat er een fret en een uil dood in hun hok lagen. Ze werden achtergelaten zonder eten of drinken en zijn omgekomen van ontbering. Dat vind ik als dierenliefhebber schandalig."





De politie maakte een proces-verbaal op van de feiten.





Peggy en dochter Tessa plaatsten uit frustratie foto's van de dieren en de vuile woning op Facebook en noemden in één adem de naam van huurder Alois Baleine. Het zorgde tijdens het eindejaarsweekend voor honderden verontwaardigde reacties. Peggy trekt nu naar het vredegerecht om haar huurder officieel uit het huis te laten zetten. Bruggeling Alois Baleine reageert op zijn beurt boos en verontwaardigd. "Ik betaalde inderdaad al twee maanden de huur niet meer", verdedigt hij zich. "Met opzet. Ik klaagde maandenlang de erbarmelijke staat van de woning aan en drong aan op renovaties en de opkuis van achtergebleven afval, maar er veranderde nauwelijks iets. Warm water had ik niet, de boiler is levensgevaarlijk en het heeft erg lang geduurd voor ik een deftig toilet kon krijgen. Ik had er genoeg van en besliste om te verhuizen. In verschillende etappes wou ik meubelen, huisraad en mijn dieren meenemen. Maar plots kon ik de woning niet meer binnen, omdat de sloten waren veranderd. De fret en mijn oehoe Chloé zijn er het slachtoffer van geworden. Het doet me pijn dat die dieren op zo'n manier om het leven zijn gekomen. En op de koop toe werd ik op Facebook publiekelijk aan de schandpaal genageld. Twee organisatoren belden al een optreden af, mijn reputatie zijn volledig bezoedeld. Ik laat het daar niet bij. Er volgt een klacht voor huisvredebreuk, schending van de privacy en laster en eerroof. Dit moet stoppen."





Peggy ontkent met klem dat de sloten van de woning zijn veranderd of dat ze vroeger al de woning zonder toestemming zijn binnengegaan. Over een eventuele klacht wegens schending van de privacy maakt ze zich geen zorgen. "Dit moest aan de kaak gesteld worden", vindt ze.