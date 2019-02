Freddy Verkindere van Catering Verkindere overleden VDI

15 februari 2019

13u42

Bron: VDI 0 Izegem Freddy Verkindere van het bekende cateringbedrijf Verkindere is op donderdag 14 februari op 73-jarige leeftijd gestorven. Hij was samen met zijn broer Guido en neef Guy een van de boegbeelden van de zaak.

Catering Verkindere is in de weekends te spotten langs de voetbalvelden van onder andere Club Brugge, SV Zulte Waregem en KV Kortrijk en ook op heel wat muziekfestivals en andere evenementen zijn ze vaak van de partij. Jozef Verkindere besloot in 1957 met frieten en snacks rond te trekken. Later kwamen zonen Freddy, Guido en Jackie (al in 2006 overleden, nvdr) in het bedrijf. Samen trokken ze het veld op om hotdogs te verkopen. “Die begindagen waren onvergetelijk”, getuigde broer Guido in 2016 nog in onze krant. “Tijdens de rust trokken we met tien man de grasmat op, elk met een grote bak hotdogs. We bleven verkopen tot ze ons van het veld joegen. Nu kun je je dat met al die regeltjes niet meer inbeelden.”

Freddy ging in 2016 met pensioen. De zaak wordt nu gerund door Guy. Het bedrijf telt 180 medewerkers en tachtig wagens en kramen. Freddy laat zijn vrouw Magda Reynaert, dochter Nathalie en kleindochters Annsophie en Margaux na. De familie neemt in intieme kring afscheid van de ondernemer.