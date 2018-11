Freddy De Vadder in première 13 november 2018

Comedian Freddy De Vadder staat op 22 november om 20 uur op de planken van cultuurhuis De Leest met zijn nieuwe show 'Freddy for President'. Het gaat om de première van zijn nieuwe tournee. Dit keer richt hij zijn pijlen op de politiek. Tickets kosten achttien euro op 051/33.76.10 of via tickets@deleest.be. (VDI)