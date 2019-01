Fransman voor rechter na diefstallen: “Ik was niet aan het stelen maar ging naar de prostituees” Alexander Haezebrouck

21 januari 2019

Een 43-jarige Fransman riskeert vijftien maanden gevangenisstraf voor twee diefstallen in Izegem en Kortrijk. Faycal H. brak in de nacht van 21 september vorig jaar binnen in een bestelwagen. Hij ging er vandoor met een dure stofzuiger, stofzuigerzakken en een onderdeel van een bandschuurmachine. Die nacht sloeg de Fransman ook het raam in van een auto die op een parking stond in Roeselare. In de auto lagen geen waardevolle materialen en nam hij ook niets mee. De nacht nadien ging hij aan de haal met een BOSE luidspreker van hogeschool Vives in Kortrijk. De eigenaar van de bestelwagen waar de stofzuiger werd gestolen, ging nadien kijken op de rommelmarkt in Roeselare. Tot zijn grote verbazing zag hij daar een kraampje staan met zijn gestolen stofzuiger. De verkoper bleek uiteindelijk niets met de diefstal te maken te hebben, maar wees in de richting van Faycal H. De Franse dief ontkende eerst in alle toonaarden en zei dat hij die dagen thuis in Frankrijk bij zijn gezin was. Toen de agenten hem confronteerden met het feit dat zijn auto die nachten ’s nachts door ANPR-camera’s werd gespot in Rekkem op de terugweg naar Frankrijk zei hij dat hij terug kwam van bij de prostituees in Gent. “Totaal ongeloofwaardig”, zegt het openbaar ministerie. Faycal H. liep in België al twee eerdere veroordelingen op voor diefstallen, in Frankrijk staat zijn teller al op maar liefst 17 veroordelingen. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 1.600 euro. Vonnis op vier februari.