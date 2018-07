Frans koppel stuurt kinderen op dievenpad 18 juli 2018

02u27 0

Een koppel uit het Noord-Franse Roubaix riskeert zes maanden celstraf en een boete van 400 euro. Op 21 juni vorig jaar konden Sophiane K. (21) en Halim B. (21) in Izegem geklist worden in een bestelwagen. Ze bleken drie minderjarigen op pad te hebben gestuurd om in de buurt van het zwembad in Izegem fietsen te stelen. Het koppel kwam niet opdagen voor hun proces. Op 23 juli velt de rechter bij verstek een vonnis. (LSI)