FOTOREEKS: sneeuwtapijt in Blauwhuispark en andere sneeuwtaferelen Valentijn Dumoulein en Lieven Samyn

22 januari 2019

10u43

Bron: Valentijn Dumoulein en Lieven Samyn 0

De eerste sneeuw zorgt misschien wel voor wat ellende op de weg, maar ze levert ook heel wat mooie taferelen op. We trokken deze morgen naar het park bij kasteel Blauwhuis om er de sneeuwpracht op foto vast te leggen. Ook elders in de stad zorgde de sneeuw voor enkele leuke taferelen. Heeft u foto’s van mooie sneeuwlandschappen of sneeuwpret? Stuur ons gerust een privébericht met de leukste kiekjes!